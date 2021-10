Räpipunt 5miinust on otsustanud selle vea parandada. Muusikavideo loole «koptereid» on omaette kunstiteos. Traditsioonilises 2D-tehnikas loodud joonisanimatsioon, anime, kui lubate, on kõigest neli minutit ja 37 sekundit pikk, ent imetabases värvikuses ja seejuures süngelt sepistatud visuaal, põnev techno-düstoopiline maailm ning esialgu pisut segane lugu hoiavad enda kütkes kõvasti kauem.