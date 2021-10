Kindel laks

Nukker on, tantsida saab

Esiti mullu aprillis toimuma pidanud briti-saksa darkwave’i duo Lebanon Hanoveri ehk Larissa Iceglassi ja William Maybelline’i kontserdi korraldajates on sitkust, mida pandeemiaaeg vajab: kontsert on tulnud n-ö uue normaalsuse tõttu edasi lükata tervelt kaks korda, kuid nende ind ei ole nähtavasti raugenud. Nii on täiesti võimalik, et juba 11. novembril jõuab bänd Sveta baaris toimuval kontserdil viimaks Eesti publiku ette. Mardi- ja kadriaega sobib see muusika kui valatult, olles üleni «Linnud läinud lõunamaale, loodusel on surmakuu»-tundest kantud. Mis muidugi ei tähenda, et tantsida ei saaks!