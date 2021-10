VIDEO ⟩ Mihkel Raud avaldas oma esimese soolosingli

«Hurrraaaa! Minu esimene soolosingel on ilmunud! Olen erakordselt rõõmus, et minu uues bändis mängivad just täpselt need inimesed, kellega nii väga tahtsin koos mängida: Eric Kammiste, Antti Kammiste, Mikk Simson ja Tõnis Kivisild! Loodame juba peagi näha meie kontserdil, seniks kohtumiseni YouTube'is ja Spotifys,» kirjutas Mihkel Raud oma sotsiaalmeedias.

ERRi saatele «Hommik Anuga» rääkis Raud, et see on ta üks parimaid lugusid, mida ta kirjutanud on, kuna kõige viimane laul võiks seda alati olla. Siiski hindas ta, et on elu jooksul kirjutanud veel nii mõnegi hea pala, näiteks «Kus kulgeb kuu».