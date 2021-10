Ei mingeid mõtteid, ainult võnked

Ma ei mäleta ilmselt pooligi albumeid, mida oma elu jooksul teadlikult kuulanud olen. Kõik albumid ei saa olla tähelepanuväärsed ning enamasti ei olegi, kuid vahel ilmuvad sellised albumid, mille mõju kestab. Albumid, mida sa kuulad kord nädalas, et tunda taas heldimusega kõiki tundeid, mis valdasid sind hetkel, mil sa esimest korda seda kuulsid. Üks sellistest albumitest on Lorde’i 2017. aastal ilmunud «Melodrama».

Sellest ideaalilähedasest pop­albumist on nüüd neli aastat möödas, mis on piisav aeg, et üks inimene end taasleiutada jõuaks. Täpselt seda on enda järel kaua oodata lasknud Lorde ka nelja aastaga teinud: end muusikaliselt ja emotsionaalselt taasleiutanud, sündinud melodramaatilisest hilisteismelisest ümber eneseteadlikuks ja elujaatavaks naiseks, kes ei otsi muusikast enam draamat, võimalust elada välja oma kurbust ja härdameelsust, vaid positiivseid emotsioone. Eeskätt ja ainult, et luua «Solar Power».