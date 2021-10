Reportaaž vinüüliäri eesrindelt

Vahepeal on palju vett merre voolanud ja päris paljud inimesed päris paljude teiste inimestega mitu puuda soola ära söönud. Muusikaäris on toimunud nii suured muutused, et ei teagi enam täpselt, mida see endast kujutab. Noored ei suhestu identiteedi mõttes enam niivõrd muusikaga kui mingisuguste muude internetis tegutsevate nähtustega.

Viru tänaval tegutsev Biit Me alustas tegevust 2011. aasta oktoobris. 10 aastat on ­tänapäeva olemuslikku lühiajalisust arvestades juba vist üsna pikk aeg. Nad on töötanud kolmes kohas. ­Varem Maakri tänaval ja Pikal tänaval. Biit Me praegustes ruumides asunud Sven Grünbergi ja tema bändi Mess esimene prooviruum. Nii et tehti muusikaajalugu. 90ndatel olla siin ajanud oma asja midagi nii kummalist nagu KGB nostalgiabaar. Midagi sellist, et paned miilitsakostüümi selga ja lähed jooma.