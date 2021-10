NÄDALA PLAAT ⟩ Universaalne leige suvemuusika

Helilooja, produtsendi ja multiinstrumentalisti Sander Mölderi teine täispikk stuudioalbum «TIKS 086» sisaldab lisaks kahele juba suvel ilmunud mini-EPdel kõlanud loole mõnda uut ja reeglina samuti oma olemuselt suvist teost. Nii et igati suvine album kaunisse sügisesse. Mis muidugi ühest küljest on kena kummardus tänavu tavatu kuumusega esileküündinud aastaajale, teisest küljest tekitab oma rõhutatult sesoonse plaadiümbrisega pisut kohatu mulje ning vaatamata vaieldamatule professionaalsusele jätab kuidagi mulje ülerahvastatud rannast, kus kõik on justkui nii, nagu peab, kuid vesi on leigevõitu ja päike ükskõikselt kahvatu.