Olen ikka kuulnud öeldavat, et prantslastele ei meeldi eriti popmuusika. Küll aga meeldib neile kirjandus. Meeldivad sõnad. Ja neil on šansoon. See tekstikeskne muusikaliik, mis järgib prantsuse keele rütmi ja mitte näiteks inglise oma, mis on üldiselt ju see popmuusikamaailma lingua franca.