Strych:9 avaldas uue muusikavideo

Muusikavideo produtsent Kerstin Tälli kommenteerib kogu protsessi: «Kogu see jant sai tegelikult alguse sellest, kui Kapa uuris, et ega ma talle mõnda monteerijat soovitada oska. Kes ei riski, see šampust ei joo ning pakkusin suure hurraaga kohe iseennast välja. Kuidagi julgesid bändiliikmed mind sellesse projekti kaasata ja nii me video stsenaariumi kallal pead murdma hakkasimegi. Algus oli küllaltki kaootiline: ideid oli palju, parimad neist välja valida ja ühtseks looks kokku panna võttis omajagu aega. Asja tegi keerulisemaks ka asjaolu, et kui koosolekul ideid arendades millegagi tupikusse jõuti, ütles Reio: «let's sleep on it» ja asjad pakiti kokku ning jäädi järgmist kohtumist ootama. Idee sünnist video realiseerimiseni läksid meil mõned kuud aega. Võttepäevi oli tegelikult vähe, aga selle lühikese ajaperioodi jooksul kaasasime projekti hulga taustajõude ja -näitlejaid. Päevad olid pikad, kuid koostöös meie super(kaamera)mehe Tarmoga oli video arendamine üks põnev seiklus. Eks kaege ise üle, mille me lõpuks kokku keevitasime!»