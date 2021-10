On mis on, Vanilla Ninja oli ja on tänaseni ikkagi esimene kodumaine bänd, kes sai nautida raja taga päris reaalset edu, mitte omamoodi leosaalepilikku pseudopopulaarsust, nagu sageli juhtub. Levinud legendi järgi komplekteeris produtsent Sven Lõhmus Vanilla Ninja Eurovisioonil osalemiseks aastal 2003 ja ninjade eurolaul «Club Kung Fu» oli omas mõttes ikkagi niivõrd üle võlli hevidiskolik süüdimatu poprokk, et on küllap praeguseni üks vähestest kohalikest eurolugudest, mis esimese hooga meenub.