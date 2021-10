Kindel laks ⟩ Videomäng, haiglamuusika ja teadmiste tuleproov

Muusika kõigile haigetele hingedele

Ma olen üsna agar last.fm-i (veebileht, mis peab statistikat selle kohta, mis muusikat ja kui mitu korda sa kuulad – toim) kasutaja, sest mulle meeldib oma kuulamisharjumustest teadlik olla. Mis mulle ei meeldi, on teadmine, et ma olen Matthew Goodi sel aastal nii palju kuulanud, et tema lugu «Born Losers» ja album «Hospital Music» edestavad vastavalt 129 ja 144 kuulamisega kõiki teisi lugusid ja albumeid, mis ma sel aastal avastanud ja kuulanud olen. Samas, võib-olla ongi hea, sest see vaimuhaiglas kirja pandud album on tundlik, emotsionaalne ja hea, laul veel parem ning Matthew Good on alates soolokarjääri algusest aastatega ainult paremaks läinud ning seega iga kuulamist väärt.