Wateva poisid Hugo ja Kris tunnistavad: «Läbipõlemise oht on muusikuna täiesti reaalne!»

Tumedas tulevikus

Wateva poisse prohvetiteks nimetada pole tegelikult üldse kohatu – oma tuliuuel ja tõttöelda üleüldse esimesel plaadil «Disposable Society» matkavad nad tulevikus ja see pole mingi kaunis futu-fantaasia. See on hävitatud maailm 5000 aasta pärast, apokalüptiline looduskatastroofi järgne kaos. Kuid see kõlab äärmiselt hästi ja põnevalt. «Muusikat saab ju kirjutada ükskõik millest. Tundus, et lavalt on meil väga hea võimalus looduskaitse sõnumeid võimendada. Praegu juba asjad keskkonna osas selgelt üle piiri läinud! Ka üks kraad kliima soojenemist tähendab põrgut,» selgitab Hugo Marin Maasiks.