19 filmi võistleb PÖFFil peaauhinna pärast

Esimest korda on grand prix'i väärtus 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn.

«On väga tähtis, et sellel kultuurile keerulisel ajal säiliks kinoskäimise traditsioon ja parim viis seda säilitada on pakkuda vaatajatele kõige paremaid, provokatiivsemaid ja inspireerivamaid esilinastusi, mida maailma filmikunstis on hetkeseisuga leida. Just selle põhimõtte järgi panime kokku ka tänavuse põhivõistlusprogrammi,» ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Kokku on kavas kuus maailma-, 11 rahvusvahelist ja kaks Euroopa esilinastust. Filme on Euroopast, Aasiast ja Lõuna-Ameerikast, kaugematest riikidest on esindatud Filipiinid, Jaapan, Tšiili ja Colombia. Kaks filmi on Kasahstanist ja Hispaaniast.

Noorim lavastaja on 31-aastane türklane Emre Erdoğdu, vanim 69-aastane hollandlane Alex van Warmerdam, kelle eelmised filmid – «Põhjamaalased», «Väike Tõnn», «Kleit», «Borgman» – on toonud talle palju austajaid ka Eestis. Aga kõige säravamaid auhindu on võitnud ka ungarlane György Pálfi («Hõkk», «Taksidermia») ja Lu Zhang («Kõrbeunistus», «Tumeni jõgi», «Vaikne unelm»).

Eesti on panustanud leeduka Kristijonas Vildžiūnase muinasjutulisse draamasse «Laulud rebastele», mille kaasprodutsendiks on Kalev Tamm stuudiost Eesti Joonisfilm ning animatsiooni ja visuaalsete efektide autoriteks Jaagup Metsalu ja Albert Kerstna.

Oma uue musta komöödiaga „Rebi lahti ja unusta” on tagasi venelane Kirill Sokolov, kelle debüüt „Kärva maha, paps!” sai kolm aastat tagasi tuule tiibadesse just PÖFFilt, jõudes pärast seda rohkem kui 50 festivali programmi.

Türgi lavastaja Emre Erdoğdu «Ütle, kes on sinu sõbrad» on juba kogunud tunnustust kodumaal, võites Istanbuli filmifestivali rahvuslikul konkursil parima Türgi filmi ja parima meespeaosatäitja auhinna.

Oma riigi ajaloo süngemaid seiku käsitlevad Tšiili režissööri Matías Rojas Valencia «Väärikuse kool», mida on inspireerinud Augusto Pinocheti kuritegudes osalenud kommuunist Colonia Dignidad; samuti Poola režissööri Wojciech Smarzowski «Pulmapäev», milles on juttu ka 1941. aasta Jedwabne pogrommist – juutide tapmisest poolakate poolt.

Saksa režissööri Andreas Kleinerti „Armas Thomas” räägib Ida-Saksa kirjanikust ja filmitegijast Thomas Braschist ja Kasahstani režissööri Bolat Kalõmbetovi „Mukagali. Poeedi lahkumine” kasahhi poeedist Mukagali Makatajevist – rebellidest, keda nõukogude ajal taga kiusati.

Suur osa tänavusi võistlusfilme liigub mitme žanri piiril. Alex van Warmerdami «Nr 10» on näiteks põnevik-must komöödia ja Kirill Sokolovi «Rebi lahti ja unusta» märul-must komöödia. Kasahhi Ädilhan Jeržanovi «Karjaimmuunsus» on absurdikomöödia ja hispaanlanna Liliana Torrese «Mis läks valesti?» on draamakomöödia. Belgia režissööri Nabil Ben Yadiri «Elajad» ja jaapanlase Ryuichi Mino «Las saatan naerab» esindavad psühholoogilist kriminaaldraamat.

Põhivõistlusprogrammi filmid

«Ütle, kes on sinu sõbrad» (Beni Sevenler Listesi), rež Emre Erdoğdu (Türgi)

«Väärikuse kool» (Un lugar llamado Dignidad), rež Matías Rojas Valencia (Tšiili-Prantsusmaa-Saksamaa-Argentina-Colombia)

«Rebi lahti ja unusta» (Оторви и выбрось), rež Kirill Sokolov (Venemaa)

«Viimane võimalus» (Big Night), rež Jun Robles Lana (Filipiinid)

«Armas Thomas» (Lieber Thomas), rež Andreas Kleinert (Saksamaa)

«Hajuv udu» (Entre la niebla), rež Augusto Sandino (Colombia-Tšehhi-Norra)

«Nr 10» (Nr. 10), rež Alex van Warmerdam (Holland, Belgia)

«Igavesti igaveses» (Hatorszag), rež György Pálfi (Ungari)

«Elajad» (Animals), rež Nabil Ben Yadir (Belgia-Prantsusmaa)

«Karjaimmuunsus» (Onbagandar), rež Ädilhan Jeržanov (Kasahstan-Prantsusmaa)

«Yanagawa», rež Lu Zhang (Hiina)

«Eunuhhist khaani tapmine» (Koshtan-e khajeh), rež Abed Abest (Iraan)

«Las saatan naerab» (Oni ga warau), rež Ryuichi Mino (Jaapan)

«Mis läks valesti?» (¿Qué hicimos mal?), rež Liliana Torres (Hispaania)

«Mukagali. Poeedi lahkumine» (Мyкагали), rež Bolat Kalõmbetov (Kasahstan)

«Laulud rebastele» (Dainos lapei), rež Kristijonas Vildžiūnas (Leedu-Läti-Eesti)

«Ootus» (Odotus), rež Aku Louhimies (Soome)

«Õrnus» (Las gentiles), rež Santi Amodeo (Hispaania)

«Pulmapäev» (Wesele), rež Wojciech Smarzowski (Poola)

Kõik võistlusfilmid jõuavad ekraanile nii Tallinnas kui Tartus.

Põhivõistlusprogrammi piletid on 6-eurose soodushinnaga müügil alates 22. oktoobrist. Soodushind kehtib 4. novembrini, kui avalikustatakse kogu programm. Festivali passid on juba müügil.

Vastavalt valitsuse korraldusele pääseb PÖFFi seanssidele ainult COVID tõendiga, mis kinnitab esitaja vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist.