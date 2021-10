INTERVJUU ⟩ Vanilla Ninja: loomingulise ragistamiseta läbi ei saa

Eesti ilmselt edukaim tüdrukutebänd kadus küll kümne aasta eest pildilt, kuid on nüüd tagasi tugevamana kui kunagi varem. Kuidas see juhtus, mis tundega nad nüüd bändi teevad ja mis on nende eesmärk, sellest rääkisin nelja ninja-tüdruku, Piret Järvis-Milderi, Lenna Kuurmaa, Katrin Siska ja Triinu Kivilaanega vahetult pärast uue albumi ilmumist.