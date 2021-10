«Eduard Alver. Tema aeg ja inimesed» pole seega akadeemiline ajalugu ega kanooniline elulugu. Aga see pole kaugeltki ka lihtsalt ajalooliste sugemetega ilukirjandus Eduard Born­höhe laadis. Siim Kallase raamat on faktitruu kõiges peale tegelaste omavaheliste jutuajamiste ning sellisena mitte ainult huvitav, vaid ka hariv lugemine.

Siim Kallase ema Rita Kallas oli pärit tugeva poliitikahuviga Alverite suguvõsast, mille juured on Lõuna-Eestis. Tarvastu kihelkonna Suislepa valla Alvre talu asus mäeveeru all ja kandis sellepärast kunagi ammu Allveere nime. Hiljem Alvreks mugandunult andis see perenime tervele Alverite suguvõsale, kes elas seal üle 300 aasta, vähemalt Põhja­sõjast alates.