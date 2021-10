AJA AUK ⟩ Aju, mis peabki olema natuke läbi põlenud

Ekstsentrikul on briti kultuuris ikka olnud tähelepanuväärne koht. Mõelgem kasvõi kuulsale briti huumorile. Parimal juhul absurdne, sürrealistlik, üle võlli, ekstsentriline jne. Ka briti popkultuur on tunnistanud ekstsentrikku. Kas oleks mujal saanud nii silmapaistvalt tegutseda kasvõi sedavõrd veider ja hobuseunenäolik mees kui pedofiilist lastesaadete juht Jimmy Savile?

Äkki on see veidrusearmastus ka mõnevõrra põhjuseks, miks just brittidest sai popmuusika ülimaa par excellence? Popmuusika on ju ka ideaalis rohkem üle võlli ja plahvatav kui mõni teine kultuur. Kui hapukapsaste söömise kultuur näiteks. Ehkki seegi on tegelikult üsna üle võlli.