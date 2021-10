Kirjanike Majas esitletakse Venda Sõelsepa teost «Kolõma – kole maa»

392-leheküljelise «Kolõma – kole maa» puhul on tegu siiani mahukaima Kolõma-raamatuga eesti keeles. Lisaks Sõelsepa proosale ja mälestustele on teoses katked autori kirjadest ja autorile saadetud kirjadest; koostaja viited, kommentaarid ja järelsõna; nimekiri esimese Kolõma tapi (kevad 1945) meestest, kes jäid ellu (koostaja tuvastas 60 meest, kokku oli tapis üle 1000 mehe); valik kirjandust Kolõma vangilaagrite kohta (enamikus mälestused; kirjas on 37 raamatut, neist eesti keeles 10, millele lisandub «Kolõma – kole maa») ning kaks registrit (isikunimed ja Kolõma kohanimed-vangistuspaigad).