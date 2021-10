AJA AUK ⟩ Pigem surra kui saada vanaks

The Who aastal 1965. FOTO: KRLA Beat/Beat Publications, Inc./Wikimedia Commons

Niimoodi laulab briti bänd the Who oma kuulsaimas ja sümboolseimas loos «My Generation». Vahepeal laulja Roger Daltrey selles loos ka kokutab. Jääb mulje, et tal oleks justkui nii kiire, et tekib peetus. Seda kokutamist seostati amfetamiiniga, kuigi tegelikult olnud tegemist kõnehäirega. Lugu tuli Suurbritannias välja oktoobri lõpus 1965 ja sellest sai klassika. Selle põhisõnumiks ongi «my generation» ehk «minu põlvkond». Loo sõnaline osa peamiselt selle väljendi kordamises seisnebki. Mõistagi vastandati seda «minu põlvkonda» vanematele põlvkondadele.