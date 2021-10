Rahustav Mäll

Vahel on ikka hea lugeda budismist. Linnart Mäll oli kultuslik Tartu orientalist, kelle loengutel õnnestus ülikooliaegadel ka käia. Nüüd on tema 90ndate perioodi loenguid koondatud raamatukaante vahele ja nimeks sel «Tee ja vili». Mällile on vahel ette heidetud, et ta pole alati kuigi faktitäpne.