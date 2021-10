Alec Baldwini vestern «Rust» läheb igaveseks filmiajalukku ja seda kahjuks veriste tähtedega. Alates hetkest, mil selgus, et staažikas näitleja on võtteplatsil kogemata operaatori surnuks tulistanud, on see juhtum pea iga päev olnud rasvaselt uudisteribas.