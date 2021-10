Ega ma Tirzah’st kuigi palju ei tea. Tean, et ta elab Londonis ja et «Colour­grade» on tema teine plaat. Debüüt «Devotion» ilmus 2018. Seda ka, et tema produtsendiks on enamasti olnud Mica Levi, kes on vist isegi kuulsam kui Tirzah (teinud muu hulgas ka hinnatud filmimuusikat). Aga Tirzah’ muusika on kuidagi selline, et mida vähem sellest tead, seda parem on seda isegi kuulata.