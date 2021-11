Konrad Mäe preemia 2021 laureaat on Anne Parmasto

Maalikunstnik Anne Parmasto (1952) on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu, Tartu Kunstnike Liidu ja ühismaalimist harrastava Austria kunstnikeühendusse Rabnitztaler Malerwochen liige. Tema loomingulisse pagasisse kuulub enam kui 40 isiknäitust ja osalemine mitmesajal grupi- ja ülevaatenäitusel. Anne Parmasto on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1981. aastal maalikunsti eriala teatridekoraatori lisaerialaga. Ta on töötanud villijana Tartu Õlletehases, laborandina Zooloogia ja Botaanika Instituudis, sekretärina Pimedate Ühingus, majandusosakonna juhataja asetäitjana Kalurikolhooside Liidus ja kasvatajana Balletikoolis. Pärast ERKI lõpetamist töötas ta kunstnikuna Kaubamajas ja vabakutselise kunstnikuna. 2019. aastast on ta Tartu Ülikooli emeriitdotsent, on olnud maalikunsti ja kompositsiooni õppejõud aastatel 1998–2019 Tartu Ülikoolis ja 1981–1994 Tallinna Ülikoolis. Teda on tunnustatud Tartu Ülikooli aumärgi ja Ado Vabbe preemiaga. Aastatel 2019–2021 kuulus ta kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali koosseisu.