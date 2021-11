Teemantkilpkonn avaldas debüütalbumi

«Loomeprotsess ja «Monoliidi» ilmumine/kutsumine/suunamine meie ühisteadvusesse juhtus 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta esimeses pooles. Kõik kolm meist olime läbi minemas iseenda jaoks uutest ja lõplikest eluetappidest – igaühel omad deemonid, kellega võidelda, kuid “Monoliidist” sai meie jaoks ühendav n-ö tootem, mis meid taaskord alatasa kokku tõi, et omavahel taipamisi jagada. Nüüd on need taipamised ka teistele kättesaadavad,» sõnas kilbik.