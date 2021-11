Eriloa alusel toimuv PÖFF kuulutas välja tänavuse kava

Kokku on 12. novembril avataval Pimedate Ööde filmifestivalil neli võistlus- ja 12 eriprogrammi 34 maailma- ja 31 rahvusvahelise esilinastusega. Esindatud on 74 riigi filmikunst.

Uusi Eesti filme on publiku ees seitse: Rainer Sarneti «Vaino Vahingu päevaraamat», Ivar Murru «u.Q.», Manfred Vainokivi «The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör», Marta Pulga «Räägi ära», Aleksander Otsa ja Kaidi Kleini «Päris Rannap», Peeter Brambati ja Margit Mutso «100 aastat Eesti Arhitektide Liitu» ja Meel Paliale «Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu».

Pileteid kõigile PÖFFi seanssidele saab reedest osta festivali koduleheküljelt ja Piletilevist, samuti festivali piletikeskustest, mis avatakse Tallinna Solarise keskuses ja kinos Coca-Cola Plaza ning Tartu Kvartali keskuses. Põhiprogrammi piletihind on kaheksa, sooduspileti hind seitse eurot. Müügil on ka 10-, 25- ja 40-piletiline Hundipass, lisaks piiramatu piletite arvuga Toetaja ja Metseeni pass.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino, mis on lahti kolm nädalat – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, mida saab vaadata üle terve Eesti. Alates 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts programmid.