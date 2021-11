AJA AUK ⟩ Jumal ja jaanituli

Helilooja Sofia Gubaidulina on rääkinud, kuidas tal polnud lapsepõlves mitte midagi teha. Sündis ta 1931 Tatarimaal. Oktoobrikuus. Olid Stalini algusajad. Mõeldi suurelt. Prooviti ümber pöörata jõgesid ja kasvatada ühe viljakõrre otsa mitut pead. Karastus teras. Ega sel ajal polnud mänguasju ega midagi, on Gubaidulina mäletanud, lastega ei tegeletud nii, nagu praegu lastega tegeletakse, kus iga igavusehelk on juba kosmiliste mõõtmetega tragöödia.