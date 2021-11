NÄDALA FILM ⟩ Kui raske on olla jumal?

Tellijale

Filmi süžee kohaselt maandus umbes 7000 aastat tagasi Mesopotaamias kosmoselaev, mille pardal oli paras ports inglise keelt kõnelevaid tegelasi. Neid juhib Ajak (Salma Hayek) ja nad on: Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Phastos (Brian Tyree Henry), Druig (Barry Keoghan), Makkari (Lauren Ridloff), Kingo (Kumail Nanjiani) ja Spirte (Lia McHugh). Nad on Igavesed ja nende ülesanne on kaitsta Maad seal end kenasti sisse seadnud limaste kollide ehk Rikutute eest. Kes neile selle ülesande andis? Salapärane kosmiline olend Arishem.

Igavesed saavad oma ülesandega hästi hakkama ning jälgivad eemalt inimkonna arengut sellesse muidu kordagi sekkumata, mis justkui seletaks, miks keegi neist varem midagi kuulnud pole. Samas on just Igaveste saavutused andnud ainest inimkonna müütidele – meie maailma jumalad on saanud filmi kohaselt inspiratsiooni just nimelt Igavestelt, mitte vastupidi. Tänaseks on kõik Rikutud edukalt maha notitud ning Igavestel on maailma eri otstes oma elu. Paljud pole enam omavahel kontaktis. Uute Rikutute välja ilmumine paiskab aga kõik uppi ning kui filmi kangelased nende jälgi hakkavad ajama, selgub mõistagi, et kõik pole päris nii, nagu esmapilgul näib.

«Igavesed» (2021) Lavastaja: Chloé Zhao Mängivad: Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok Filmi pikkus: 2 tundi ja 35 minutit