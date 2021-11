In memoriam Ove Büttner 21. II 1959–3. XI 2021

Kursusekaaslaste seas tekitas Ove Büttner jahmatust arusaamaga, et tema tööd peaksid vastu pidama 500 aastat, mõeldes, et neid võidakse hakatakse hindama alles sajandite pärast, võttes moodsate autorite asemel eeskujuks Madalmaade maalikoolkonna. Perioodil, kus Eesti kunstis katsetati värvi, tehnikate ja materjalidega, hindas juba enne instituuti Eesti Kunstimuuseumi maalirestauraatorina töötanud tudeng hoopis mineviku meistrite tehnoloogiat, kasutades looduslikke värve nagu umbrat, ookreid ning rakendades tundlikku laseerimist. Sedavõrd suure sisemise autonoomsuse peegelduseks sai valik jätkata vabakutselisena. Kunstniku huvitavaimad teosed olid suure osavusega maalitud, kontsentreeritud ja evivad rahu, olles heas mõttes pedantsed. Ove Büttner ei jäänud kunagi pidama ühe lähenemisnurga juurde, jõudes proovida erinevaid stilistikaid. Ove Büttner kulges sujuvalt klassikalisest maalikultuurist ning realistlikus vaimus kujutatud figuuridelt ekspressiivsesse abstraktsionismi ja sealt tagasi. Omaette perekonna moodustavad maalid, kus autor on kasutatud püantillismi. Paljud Büttneri maalid paistavad ühtaegu hillitsetud ja tehniliselt rikkad. Varasema maheda koloriidi kõrvale seadis viimastel aastatel ka bravuuri ja kirkust. Mõnikord võis Ove Büttner mõnd taiest pikalt maalida, pöördudes läbi mitme aasta lõuendi juurde uuesti ja uuesti tagasi, kasutades originaalset loomeprotsessi.