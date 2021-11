Maailm on lõppemas. Praegu on viimane hetk kogeda kõike, mis kogemata on jäänud. Viimane hetk tantsida, unustada hetkeks kogu maailma raskus. Kõik ebavajalikud tunded jäid raskete rauduste taha, täpselt sinna, kus sa hetk enne pimedasse unustusse astumist seisid. Teisel pool uksi pole enam midagi. See ongi viimane hetk.