Loits tähistab oma 25. juubelit kontsertidega Tallinnas ja Tartus

Loits esineb Eestis haruharva ja kui esineb, siis peab olema midagi olulist tähistada. 25. juubel seda kindlasti on. Eesti metali raskekahurvägi on viimasest juubelist saadik märkimisväärselt aktiivsemalt liikvel ja oma isikkooseisu kõvasti uuendanud. Seda peab oma silma ja kõrvaga kogema ja Loitsul on ka väike üllatus varuks.

Loits on oma 25. tegutsemisaasta jooksul välja andnud kolm täispikka albumit «Ei kahetse midagi», «Vere kutse kohustab» ja «Must album». Ilmunud on need kokku kaheteistkümne erineva riigi plaadifirmade alt (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Ukraina, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Mehhiko, Brasiilia, Ameerika). Alles nädal tagasi taasilmus «Must album» Brasiilias digipack CD formaadis ja aasta alguses kogumik «Furor Aesticus» vinüülil Ameerikas.