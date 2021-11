AJA AUK ⟩ Noorelt surnud kaosekunstnik

Wu-Tangi räpparitest kõige veidram ja isikupärasem ja äkki isegi kõige parem (see on muidugi küsitav, sest konkurents oli tugev) oli Ol’ Dirty Bastard, sünninimega Russell Tyrone Jones. Ta oli ka Wu-Tangi põhiarhitekti RZA nõbu, koos nad Wu’le aluse panid. Kui RZA oli vähemalt imidži mõttes selline rahulik, ida filosoofiat ja muud mõttetarkust armastav kontrollifriik, see vana tark mees või zen-master kung fu-filmidest, see, kes kepiga üle turja äsas, siis Ol’ Dirty oli hoopis midagi muud. Nii midagi muud, et 13. novembril 2004 suri ta 36-aastasena narkoüledoosi tagajärjel. Kung fu-karakter, kellelt ta oma nime laenas, tundis võitluskunste kõige paremini siis, kui oli purjus.