NÄDALA PLAAT ⟩ Kuldse seguga parandatud inimhing

Snail Maili esimene sooloalbum, kriitika poolt soojalt vastu võetud «Lush» (2018) ilmus siis, kui Jordan oli 17-aastane. Selles kontekstis kõlab muidugi ehk pisut kohatult märkus, et «Valentine» on selle täiskasvanulikum järg ja küpsem edasiarendus, aga nii see on. «Valentine’i» märksõnad on romantika ja romanss, murtud südamed ja pisarad. Kitarrid on mõistagi alles, aga neile on lisandunud üsna arvestatavas koguses süntesaatoreid.