Saksamaa tunnustas Arvo Pärti

Saksamaal sai alguse ka helilooja tänaseni kestev koostöö tunnustatud produtsendi Manfred Eicheriga, kelle plaadifirma ECM egiidi all on ilmunud hulgaliselt Arvo Pärdi teoste esmasalvestisi ning autoriplaate. Arvo Pärdi hilisemast loomingust on saksakeelsele Meie Isa palve tekstile loodud „Vater unser“ (2005/2011), mis on pühendatud paavst Benedictus XVI-le.

Saksamaa Liitvabariigi Teeneteordenit (sks Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, ingl Order of Merit of the Federal Republic of Germany) antakse välja alates 1951. aastast, mil sellele pani aluse riigi president Theodor Heuss. Tegemist on Saksamaa ainsa riikliku ordeniga, millega tunnustatakse nii Saksamaa kui ka välismaa väljapaistvaid isikuid, kellel on suuri teeneid Saksamaa poliitika, majanduse ja kultuuri arengus.