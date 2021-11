INTERVJUU ⟩ Kiwa: ma leiutan end loojana iga päev üha uuesti

Teil tulid sel sügisel üsna ühel ajal välja romaan, näitus ja album. On see ajastus juhuslik ning kas või kuivõrd moodustavad need teosed mingi kontseptuaalse terviku?

Need on otsekui erinevad ajuaktiivsuse mustrid, mis kokku sattudes panevad uskuma, et eksisteerib midagi keskset ja ühtset, teadvus või minasus. Nad moodustavad terviku ainult selle illusoorse keskjaama ehk siis KIWA kaudu. Tegelikult on need kolm väga erinevat projekti, mis lihtsalt kaosemaagia tõttu kõik tänavu oktoobris kulmineerusid. Ükski neist ei ole kindlates žanripiirides. Raamat on kirjutatud, pidades kõrvas viimase paari aasta post-rave-muusika rahutuid ja ülestimuleerivaid rütme, näituseinstallatsioon vastupidi on meditatiivne, koosnedes peaasjalikult helidest ja konkreetsest luulest, plaat aga on puhas muusika, mis kõlab materiaalsena, nagu nähtamatu arhitektuur.