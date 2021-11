GALERII ⟩ Eestlastele anti üle tähtsad võtmed

Mäletatavasti kutsus eelmisel aastal Eesti paviljoni oma sellesse hoonesse külalisena näitust tegema Hollandi paviljoni korraldaja Mondriaani Fond. Nüüd on protsess käima lükatud. Eesti paviljoni komissar ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juht Maria Arusoo ütles võtmete üle andmise kohta, et see on «tõeline tunnustus Eesti viimase 12 rahvuspaviljoni kultuurilistele saavutustele Veneetsias.» Eelco van der Lingeni sõnul näitab see «ühekordne paviljoni üleandmine austust eesti visuaalkunsti vastu.»