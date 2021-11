GALERII ⟩ Estonias esietendub Teet Kase ballett, mille peategelaseks on Louis XIV

Teet Kase sõnul on mõte Louis XIV-st ballett luua küpsenud juba aastaid. «Louis oli suur balletiaustaja, kes tantsis ise üle üheksakümne rolli enam kui neljakümnes balletis, mille Moliére talle kunagi kirjutas. Ühisloomena sündis uus esinemisvorm, nn ballet comedie, kus laval on koos nii tekst kui ka tants ja muusika.»

Ballett polnud aga Louis’ jaoks mitte ainult esinemisvorm, vaid see oli ka võimu haldamise süsteem. Keha kõige paremaks kontrollimiseks oli tol ajal just balletitreening, millest sai ühtlasi Louis’ õukonna kontrollimehhanism, mida ta ise pearolli tantsides juhtis. Louis XIV juhtmõtteks oli: «Riik – see olen mina!» (l'Etat, c'est moi!).

Louis sündis segastel aegadel, mil kuningavõim oli ohus. Troonile saanuna pani ta aluse absoluutsele võimule ja tantsust sai tema hiilguse ning võimu üks parimaid väljendusi. Tõnu Õnnepalu: «Riik on teater. Võim on teater. Aga teater on kaduv kunst, etendus peab algama iga päev uuesti, nii nagu tõuseb päike, et koidaks uus päev. Seepärast andsid õukondlased Louis’le nime Roi-Soleil, kuningas Päike.»