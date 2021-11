Albarn on majanduslikult korralikult kindlustatud ning ei pea uusi projekte valides väga kommertskaalutlusi silmas pidama ja saab üldiselt teha just seda, mida hing parajasti himustab. Tema hing on aga suur ja lai, sinna mahub palju ning lisaks on tegemist avatud hingega. Sestap polegi imestada, et teda võib kohata kokku umbes kolmekümnel kauamängival. Nende kõigi ühisnimetajat on keeruline leida, või pigem pole seal midagi keerulist, selleks on eklektiline Albarn ise.