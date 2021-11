AJA AUK ⟩ Mustanahaline Vello Orumets

Kes on must eradetektiiv? Kes on iga tšiki seksimasin? Sellised küsimused küsib Isaac Hayesi lugu «Theme from Shaft» ära kohe, kui talle sõna antakse. Ta küsib neid taustalauljatest naiskoorilt. Need on antud juhul põhiküsimused. Shaft, laulab naiskoor mitmehäälse allaheitlikkusega talle vastuseks. Damn right, vastab selle peale Isaac Hayes, right on. See on selge. Mõned asjad siin maailmas on selged või siis vähemalt selgemad kui teised. Kes on mees, kes paneb oma elu venna nimel ohtu, küsib Isaac Hayes veel oma cool’i baritoniga veel cool’imale wah-wah-kitarrikäigule peale. Loomulikult Shaft, vastatakse talle jälle. Iseenesestki mõista.