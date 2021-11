Esiteks see, et ta kirjutas otse elust maha, mis tähendab, et tema sündmustikud, dialoogid ja karakterid ei ole konstrueeritud, need on päris. Ta kirjutas elulistest asjadest, armastusest, suhetest, naistest. Teiseks, et need olid vabas vormis kirjutatud. Ta ei konstrueerinud oma lugusid, ei vaadanud, et seal oleks mingi dramaturgiline kaar.