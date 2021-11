Kultuuri- ja hariduskeskus Artium, mis avatakse 2022. aasta kevadel, kerkib tõeliselt hoogsalt. Artium on kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne kultuurikeskus, kus kohtuvad nii etenduskunstid, klassikaline, jazz-, pop- ja rokkmuusika, kunst, film, teadus ja haridus. Selleks, et Viimsi Artiumist kujuneks atraktiivne kultuuri- ja hariduselu keskpunkt ning kogukonna kohtumispaik, on kõik oodatud kaasa mõtlema. Artiumi kodulehelt leiab lingi, kus saab esitada ideid, millised sündmused võiksid Viimsi Artiumis toimuda.