AK ⟩ Vene hinge pinged briti professori prisma läbi

Vene hinge kui sellise otsimisse on eriti mittevene haritlased suhtunud läbi aegade omamoodi aupakliku, teatava hirmuga segatud akadeemilise õhinaga. Tuleb meelde Mark Twain, kes meenutas, kuidas ta on indiaanlastega koos rännanud, aidanud neil loomi varastada, käinud koos sõjarada ja võtnud osa jahiretkedest. Põhimõtteliselt on tänapäeval keeruline eeldada, et iga Venemaa-ainelise teose autor oleks ise venelastega koos rännanud ja kannatanud, kakelnud ja viina visanud. Abiks see muidugi oleks.