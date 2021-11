Teatud muheda koduse provintsimekiga kitarrirokk pole muidugi mingi miinus, pigem ikka tugev pluss. Pealinnakeskset ja mitte ülemäära originaalset muusikat tuleb niikuinii robinal. Retrohõngulist Ans. Andurit ei aja eriti kellegagi segamini ja see on kasvõi turunduslikus mõttes oluline nüanss, mitte et bänd turundusest ülemäära palju peaks, pigem tundub vastupidi. Teisalt võib seegi olla hea turundusnipp. Igal juhul tundub, et see kvartett on teinud algusest peale täpselt seda, mida ise tahab, laskmata ennast segada ühiskondlikust survest ega kogukonna ootustest. Bändi fännide hulk ei ole ehk kõige suurem, kuid kindlasti on tegemist pühendunud seltskonnaga.