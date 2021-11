AK ⟩ Põntsatades lendav Pardikene

Õnneks taipasin enne krimiloo lugemist vaadata Osolini poolt Anu Välbale antud intervjuud ning lugeda eelmainitud kliendilehes kirjapandut; oli võrdlemisi selge, et krimižanrile iseloomulikke tunnusjooni pidi ei tasu romaanile lähenema hakata.

Loo peategelased on politsei nooreminspektor Samuel Part ja tema ülemus, vaneminspektor Mart Sapiste, kellel näib pea olevat vaid nokatsi kandmiseks ning kelle eest vahelduva eduga püüab mõttetööd teha omakasupüüdlik pojake Märten. Part ja Sapiste seenior kutsutakse Lõuna-Eestis asuvasse hotelli, kus vestibüülis massiivse pruuni nahkdiivani taga vedeleb naise laip.

Kõige parem viis kadunukese isiku kindlakstegemiseks on paikvaatlus mõningaselt distantsilt ning abipolitseinikust administraatori deduktiivne mõtlemine. Selles pingsas mõttetöös on oluline koht laiba võrdlemisel viimase kõrvalt leitud raamatu kaanel oleva pildiga. Üheskoos jõutakse järeldusele, et diivani taga lebab krimikirjanik Katrin Pautsi elutu keha.