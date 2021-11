Näitleja Henessi Schmidt (26) saabus hiljuti Iirimaalt, kus veetis pea pool aastat Net­flixi seriaali «Viikingid: Valhalla» võtetel. Nii kui Eestisse jõudis, läks esimese asjana metsa ega öelnud kellelegi, et on tagasi. Tal oli vaja kohaneda ja iseendaga olla. Nüüd on ta oma kookonist väljas ja käib Tallinnas ringi turisti pilguga. Henessil on kindel plaan maailm paremaks paigaks muuta. Ja kui ta sellest räägib, siis pole see jutt kuidagi ähmane ja lihtlabaselt loosunglik, vaid ta on enda jaoks väga selgelt paika pannud stsenaariumi, kuidas ta seda teeb.