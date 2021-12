Jüri Reinvere Müncheni Herkulessaalis. «Eesti kunstirahvas on kahjuks liiga suures osas tänase päeva mängudest siiski n-ö väljas,» ütleb ta. FOTO: Erakogu.

Jüri Reinvere on tegutsenud heliloome tunnustatud kuninglikel aladel, milleks on ooperid ja suured orkestriteosed, seda kõike Euroopa äärmiselt kriitilistel ja kõike näinud lavadel. Aga mitte ainult: nii Soomes, Saksamaal kui ka Eestis on hinnatud tema kultuuriline ja poliitiline esseistisulg. Tema tööst kumab läbi armastus oma kodumaa ning huvi maailmas toimuva vastu.