AK ⟩ See on seesama elu

Romaan kannab lugeja peategelasele kaasa elades tagasi põhikooli- ja gümnaasiumiikka, mil usk elu lihtsusesse ja arusaadavusse oli tunduvalt tugevam kui hilisemates eluetappides, sest noor inimene võib ju kõiges eksida, ainult mitte armastuses. On vägagi värskendav meelde tuletada, et juba siis, 15–16-aastasena, oldi samad inimesed, kes siiani ollakse, ja osati juba siis armastada. Jah, armastus on sama, kuid seda on aja jooksul otsitud erinevate inimeste kaudu, ikka ja jälle üllatudes, kui ekslik inimene siiski võib olla just armastuses, milles ta uskus end eksimatu olevat – nagu uskus ka Vargamäe Mareti tütar Elli, süda sulase Oti külge kleepunud.