NÄDALA PLAAT ⟩ NOËP põimis kokku armastuse, suve ja ühiskonna

Mingis mõttes alustab ta sellega üsna puhtalt lehelt. Kuigi mitu albumi pala on juba varem avaldatud, on tegemist põhimõtteliselt värske materjaliga, varasemaid superhitte siit ei leia. Üheksa pala, 32 minutit. Muist külalistega, enamik siiski NOËPi enda põneva ning kohati varemkuulmata kõrgustesse küündiva isikupärase vokaaliga. Ligi pool albumist on juba varasemate singlipaladega tuttav. Värskeim, saksa-briti päritolu lauljanna Emily Robertsiga tehtud pala «KIDS» pluss «Head Out Of The Water», suvel avaldatud albumi sissejuhatav muusikapala «Differences» ning nimilugu «No Man Is An Island».