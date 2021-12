AJA AUK ⟩ Välismaa Tommy Cash

Pühapäeval saabus kurb uudis, et 41-aastaselt on surnud disainer Virgil Abloh. Kui nüüd mõelda ajalises mõttes nii lähedasele kümnendile, kui seda on 2010ndad laiemalt, siis on tal selles loodetavasti kindel ja ehk isegi mõneti üldistusväärne koht. Eestist võiks sarnast tüüpi leida Tommy Cashis.