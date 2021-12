Vaata: Hunta uus musavideo on verdpritsiv-õudusfilm

Filmilugu ise on äärmiselt triviaalne – neli noort maamajas ja neid kimbutav tapahimuline, maski taha varjuv kurjam. Pahaendelised märgid on õhus juba video avakaadritest, aga kui sugutung on suurem kui surmahirm, siis ei ole kedagi hiljem süüdistada. Ja seda sõna otseses mõttes.