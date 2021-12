NÄDALA PLAAT ⟩ Pia Fraus astub teist korda samasse unistuste jõkke

Kogumikalbumi «Now You Know It Still Feels the Same» salvestas Pia Fraus tähistamaks oma debüütalbumi «Wonder What It’s Like» igati soliidset kahekümnendat juubelit. Albumil leiduvad palad on kirjutatud väga varasel perioodil ehk möödunud sajandi lõpul. Siis, kui bändi liikmed olid nii umbes 16-aastased. Nagu nad ise ütlevad, oli see aeg, kui enamik asjadest juhtus juhuslikult ning pille õigupoolest alles õpiti mängima.