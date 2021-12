Lucieri tuntumaid töid on «I Am Sitting in a Room» (1969). Ta istus toas ja salvestas juttu, kus kirjeldas, mida teeb. Istun toas, salvestan oma kõnet, siis mängin seda salvestatuna sinna samasse tuppa, mida omakorda salvestas uuesti. Ja niimoodi, kuniks tema hääle asemel olid toa, hääle ja salvestusseadme resonantsid, mis elasid oma elu, oma tehnoloogilist fantoomelu. Mõjukas briti popikriitik Paul Morley kirjutas 2000ndate alguses raamatu, kus käsitles kogu popmuusika ajalugu selle ja Kylie Minogue’i tolleaegse superhiti «Can’t Get You Out Of My Head» läbi.