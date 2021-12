AK ⟩ Geopoliitikast lihtsalt ja huvitavalt

Sellisel kujul on raamat täiesti väärilisel kohal geopoliitika õpikuna politoloogia-, ajaloo- ja geograafiatudengitele. Ei saaks öelda, et sellist head ja sisukat kirjavara oleks eesti keeles üleliia palju ilmunud. Eestis oli geopoliitilise lähenemisviisi pioneeriks Tartu Ülikooli geograafiaprofessor Edgar Kant. Enne Teist maailmasõda andis ta koos geograafi ja kartograafi August Tammekannuga välja sarjana ilmunud koguteose «Maailma maad ja rahvad». Eraldi uuris Kant Eesti ja Balti riikide geopoliitilist asendit. Ta arendas edasi rootsi geograafi Sten de Geeri teooriat Baltoskandiast ja Eesti kuuluvusest sellesse Läänemere piirkonda, kus südamaaks on Rootsi. See on üks reaalsus ja teine reaalsus on Venemaa.